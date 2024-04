Chiama i carabinieri: “Ho investito io quel ciclista ora grave in ospedale”

Manciano (Grosseto), 26 aprile 2024 – Ha chiamato i carabinieri ammettendo di essere lui il pirata della strada che ha travolto un ciclista adesso grave in ospedale. Accade nel territorio comunale di Manciano, sulla strada regionale 74, nella giornata del 25 aprile. Un ciclista è stato travolto dal mezzo, che non si è fermato.

L’automobilista dopo alcune ore ha contattato una caserma dei carabinieri, ammettendo di essere l’autore dell’investimento e di non essersi fermato. Per lui è scattata la denuncia, mentre intanto il ciclista si trova all’ospedale “Le Scotte” di Siena. La prognosi per lui è riservata.

Il presunto colpevole dell’investimento è un quarantenne che vive sulle colline maremmane. Nell'incidente è arrivata l'ambulanza e i sanitari hanno chiesto l'intervento di Pegaso.

Il ciclista ferito, titolare di un agriturismo, è stato intubato e portato in elicottero in ospedale. I carabinieri quando sono arrivati non hanno trovato l'auto che aveva travolto il ciclista e hanno iniziato le ricerche, poi però il conducente li ha contattati la sera.