Ciao Michele. Muore a 29 anni. Subì un trapianto

GROSSETOUn grande dolore in città per la morte, a Siena, al policlinico Le Scotte, di Michele Brogi (foto), 29 anni. Il giovane, negli anni scorsi, era stato sottoposto a un delicato trapianto di cuore, da cui si era ripreso bene. Dopo l’importante operazione la sua vita era ripresa tranquilla. Niente faceva presagire quello che poi è accaduto.Era al policlinico per una serie di controlli. Poi il precipitare della situazione e la morte, nella notte tra giovedì 3 e ieri. Una notizia che lascia nello sconforto tutta la cittù, non solo chi lo conosceva bene. Michele Brogi era nipote di Alfonso, politico molto conosciuto in città, scomparso nel 2019 a 85 anni, ch era stato anche segretario della Democrazia Cristiana. Il 29enne aveva dovuto recentemente affrontare anche la tragedia della morte della madre, avvenuta sempre per problemi cardiaci. Un dolore che probabilmente lo aveva segnato molto. Profondo il cordoglio degli amici. Michele Brogi lavorava nel campo assicurativo, appunto a Grosseto, la sua città. Il ragazzo lascia la sorella, Ilaria. E tantissimo amici che sono rimasti choccati dalla sua prematura scomparsa. Tra questi Massimo Felicioni, che sul proprio profilo facebook ha scritto: "La vita terrena è una storia irrangiungibile, sappiamo entrambi quanto ci amavamo, ciao, un bacio infitio a mamma (comparsa dal poco, ndr) e ai nonni. Riposa in pace Michele".