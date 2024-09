"Ci sono inspiegabili ritardi sulla rotatoria di Porto Ercole"

Sulla rotatoria di Porto Ercole ci sono inspiegabili ritardi". Il gruppo di minoranza "Per l’Argentario", guidato dal capogruppo Marco Nieto, tuona sulla questione della rotonda che dovrà sorgere sulla strada che conduce a Porto Ercole, al bivio Boccadoro. "Era il 30 agosto quando uscì l’articolo sulla rotatoria a Porto Ercole – dice Nieto –. L’articolo recitava testualmente: ‘Accordo per la rotatoria. Sarà sistemata la zona del bivio a Boccadoro’. Il piano, che prevedeva un costo di circa euro 700 mila, molto dispendioso a nostro avviso in quanto tutti a carico del Comune e quindi di noi cittadini, sarebbe infatti dovuto approdare in consiglio comunale del 2 settembre, ma durante l’assise il punto all’ordine del giorno è stato ritirato".

"Il ‘proclama’ sulla rotatoria – prosegue Nieto – che inizialmente sembrava promettente, ha subìto un brusco blocco con il ritiro del punto all’ordine del giorno, lasciando i cittadini delusi. È fondamentale che come opposizione costruttiva si continui a sensibilizzare l’amministrazione sulla necessità di non illudere la popolazione con progetti che non possono concretizzarsi a causa di problemi di proprietà o finanziamento. La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta, soprattutto in un’area che ha già visto troppi incidenti. È nostra responsabilità richiamare l’attenzione su queste criticità e lavorare affinché venga trovata una soluzione efficace e concreta, piuttosto che fare annunci prematuri. Un approccio più pragmatico e onesto aiuterà a costruire una fiducia duratura tra i cittadini e le istituzioni".