Chiusa per due mesi area sosta al Mulino

Chiuso per due mesi, come da ordinanza. L’area di sosta alle Cascate del Mulino resterà chiusa per due mesi come previsto dall’ordinanza sindacale. Com’è noto infatti, quel parcheggio è stato aperto per rispondere a problemi di pubblica sicurezza: è previsto che sia tenuto aperto 10 mesi su 12. Per questo, da questo weekend, resterà chiuso e riaprirà a marzo. Il Comune di Manciano per ovviare alla questione ha in studio una variante urbanistica, ma per adesso questa resta l’organizzazione. Nelle prossime settimane sono previsti interventi di manutenzione nell’area. Le Cascatelle di Saturnia richiamano migliaia di visitatori tutti gli anni. Sono famose per le acque termali che scivolano su terrazze di travertino bianco, formando piccole piscine naturali. Queste cascate si trovano nei pressi delle terme naturali di Saturnia, e l’acqua che scorre è ricca di zolfo e ha una temperatura costante di circa 37,5 gradi.