Chiesa punta sul concetto di libertà. Il rione sfilerà con ’Freedom’. Un carro ideato per far riflettere

FOLLONICASi chiama "Freedom: lascia andare ciò che era, abbi fiducia in ciò che sarà", ed è il carro scelto dal Rione Chiesa per le prossime sfilate dell’edizione del carnevale Follonichese. Il tema? La libertà rappresentata da una creatura fantastica, ovvero un elefante guerriero antropomorfo. Il soggetto principale dunque è un elefante africano, che nella cultura del luogo, simboleggia forza e coraggio. "La vita spesso ci mette di fronte a difficoltà - ha iniziato il presidente del Rione, Marco Frosi - facendoci appunto lottare come dei "guerrieri".

Tali difficoltà possono essere di varia natura come per esempio il dover lottare per la salute, il lavoro, i sentimenti inespressi, ma anche per la propria libertà: da qui la presenza di catene spezzate ai polsi nella rappresentazione pensata e ideata durante l’inverno. "Il nostro è un elefante guerriero - aggiunge - come possiamo osservare, tiene nelle mani due elementi apparentemente diversi tra loro, ma complementari, ovvero il fiore di loto simbolo di rinascita spirituale e speranza e una fiaccola ove arde la fiamma, simbolo di forza profonda e rigenerazione dello spirito. Fanno da contorno al carro grandi corni d’avorio e scudi africani, per proteggerlo dagli ostacoli". Un carro dunque ideato per far pensare. "La mascherata a terra è composta da un esercito di guerrieri pronti a spalleggiare e difendere il nostro elefante - ha continuato Frosi - per aiutarlo a superare le sfide più ardue. La nostra miss rappresenta invece la principessa guerriera alla guida dell’esercito. Con questo carro vogliamo far capire che non dobbiamo mai preoccuparci di fronte ai problemi più o meno gravi che la vita ci pone davanti, perché ci sarà sempre qualcuno che non ci lascerà mai soli, consapevoli che l’amore per la vita e per noi stessi riuscirà ad abbattere qualsiasi barriera". Il rione ha lavorato alacremente per cercare di fare un passo avanti rispetto al passato.

"Vogliamo dimenticare quello che abbiamo fatto lo scorso anno - ha aggiunto il presidente - e per questo che abbiamo lavorato il meglio possibile. Il tema scelto è importante e direi anche pesante. Fermare tutte le guerre deve essere un pensiero in tutti noi". Frosi parla anche della sua gente: "Siamo un bel gruppo - ha concluso il presidente - Tutti stanno remando dalla stessa parte per cercare di fare una bella figura. E non vediamo l’ora di iniziare. La reginetta? Si divide tra Follonica e Pisa, dove studia. E devo dire che si dà molto da fare. Vogliamo essere la sorpresa di questa edizione dopo tropi anni di oblio. E ce la metteremo tutta. Vorrei infine ringraziare tutto il corpo di ballo per aver dato una mano sulla cartapesta e un granzie al gruppo sartoria per i vestiti che indosseremo durante la sfilata". Questo l’organigramma del Rione Chiesa: Presidente Marco Frosi, vice Marco Larini; economo Renzo Cianchi; Reginetta Benedetta Chiti, Responsabile colori: Cristina e Silvia Parrini. Costruttori: Marcello Fiorenzoni, Velio Paradisi, Carlotta Lolini, Daniele Bucci, Marco Bucci, Roberto Ricucci, Cristina e Silvia Parrini, Carmine Darchi, Marco Frosi, Marco Larini, Renzo Cianchi, Giampiero Larini, Stefano Barbi, Lorenzo Frosi, Giuseppe Pobega, Alessandro Chiti, Benedetta Chiti, Emanuela Cecchinelli, Claudia Lelli, Riccardo Marchionni, Paolo Danni. Resposabile sartoria e segreteria: Renata Marchionni, responsabile coreografia carro e sfilata: Francesca Senesi, Janine Trombi, Andrea Pacini, Elisa Vichi.

Matteo Alfieri