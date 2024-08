Maltempo in Maremma, chiusa per precauzione la chiesa di Manciano

Manciano (Grosseto), 19 agosto 2024 – Chiusa per precauzione la chiesa di San Leonardo a Manciano dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito la Maremma nella giornata di ieri. In attesa di una verifica della situazione è stato infatti interdetto l'accesso all'edificio religioso su ordine del sindaco Mirco Morini. Il crollo che ha fatto cadere le pietre di uno dei tre merli del campanile di San Leonardo colpito da un fulmine ha provocato danni ad un'auto parcheggiata in piazza della Chiesa, danni inoltre sono stati accertati nel tetto della navata centrale della chiesa e in una porzione di quella laterale.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. "Resta però una condizione di residuo potenziale pericolo per l'incolumità pubblica e privata - si legge in una nota del Comune - e per questo si sono rese necessarie le due ordinanze a firma del sindaco Mirco Morini. Il primo atto vieta il transito dei veicoli e delle persone in piazza della Chiesa (a partire dalla facciata fino al civico 7), il secondo invece riguarda l'interdizione all'accesso alla chiesa di San Leonardo. Le due ordinanze saranno in vigore per il tempo necessario a monitorare la situazione e ad individuare le soluzioni tecniche a mettere in sicurezza l'edificio”.

"Esprimo la mia vicinanza a Don Fabio per quanto accaduto domenica nel primo pomeriggio - ha detto Morini -: purtroppo i fenomeni atmosferici sono poco prevedibili e possono accadere situazioni simili. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone: attenderemo gli aggiornamenti tecnici per capire quando la chiesa potrà riaprire".