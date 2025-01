Chiesa dei Bigi. Ecco "Respiri di bellezza"

La danza entrerà in chiesa. Sarà un incanto ed una meraviglia da respirare a pieni polmoni "Respiri di Bellezza", la rassegna a cura di Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva che nasce dalla collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse gestito da Fondazione Grosseto Cultura, il patrocinio di Comune di Grosseto e dell’Istituzione "Le Mura" e grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, con lo scopo di valorizzare la danza contemporanea, mostrando al pubblico il talento di coreografi e danzatori che si mettono in gioco nella costruzione di performance site-specific, ispirate ai luoghi non convenzionali.

Il primo appuntamento della rassegna in programma venerdì 24 (doppio spettacolo: alle 17 e alle 18.30) con "Ex Voto". La rassegna proseguirà poi il 21 febbraio sempre negli stessi orari e nello stesso luogo, con "Voltati". Chiude il primo ciclo della rassegna, il 21 marzo, "Outsiders".

"E’ importante avere manifestazioni che si inseriscono in periodi non vivaci – dice Anna Bonelli dell’Ufficio Cultura del Comune di Grosseto – e che permettono al cittadino di vivere la cultura in ogni stagione". "Abbiamo sempre riconosciuto il valore di queste performance – dice Alessandro Capitani, presidente Istituzione Le Mura –. Grazie a queste iniziative accogliamo grandi artisti".

"Mettiamo l’accento sull’innovazione che questi ballerini e coreografi porteranno a Grosseto – dichiara Olga Ciaramella di Fondazione Grosseto Cultura – e sarà una magia realizzarli nella chiesa". "La performance avverrà al centro della chiesa dei Bigi – spiega Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse – che non è sconsacrata, infatti dobbiamo sempre prestare molta attenzione".

"L’obiettivo della rassegna – conclude Marcello Valassina, direttore artistico – è contribuire a creare anche a Grosseto, città sempre più sensibile all’arte coreutica, un vero e proprio movimento per la danza, stimolando il pubblico ad esserne parte attiva".

L’ingresso agli spettacoli è gratuito, ma sarà necessario acquistare il biglietto d’ingresso per il Museo (5 euro. ridotto 3 euro).

Maria Vittoria Gaviano