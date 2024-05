Chiara Francini è sul palco del Moderno

Dice Paolo Rossi: "Ho visto i teorici della coppia aperta devastati dagli spifferi". E senza voler nulla togliere alla sua geniale capacità di creare aforismi, deve averlo detto dopo aver visto "Coppia aperta... quasi spalancata", l’altrettanto geniale testo teatrale scritto da Franca Rame arrivato poi per la prima volta sul palco nel 1983 con lei protagonista e Dario Fo alla regia.

Un capolavoro che non mostra alcuna ruga di vecchiaia e che continua a richiamare pubblico in ogni dove. Come nel teatro Moderno di Grosseto, ad esempio, dove oggi alle 21 arriveranno Chiara Francini e Alessandro Federico per rimettere a nudo le contraddizioni di una coppia post sessantottina che per cercare di salvare – o di rianimare – la vita coniugale allenta la morsa del concetto di "fedeltà". Ma solo se l’apertura vale per lui, perché nel momento in cui nasce il sospetto (non la certezza: solo il sospetto) che anche lei possa aver messo un piede in altri territori sentimentali allora la brezza che si insinua tra le finestre socchiuse della monogamia diventa un uragano. Si ride, certo, ma soprattutto ognuno guarda dentro se stesso.

Luca Mantiglioni