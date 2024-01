Chiara e Discor.Dya. Oggi sono on line i singoli inediti

E’ oggi il giorno tanto atteso per le artiste follonichesi Caterina Toni e Chiara Vermigli, in arte "Discor.Dya" per l’uscita dei loro singoli inediti (su piattaforme streaming), rispettivamente: "Un raggio di sole" e " Il bacio del Joker ". Entrambi i brani sono stati scritti da Gae Capitano e arrangiati da Dany Galenda, due nomi di spicco nel panorama della musica italiana. Il brano "Un raggio di sole" di Caterina Toni è un omaggio alle donne e, come lei stessa afferma, " è un omaggio a tutte le donne e alla loro forza interiore, ma anche a tutte le persone che come me affrontano mille difficoltà e a volte si sentono perse, ma alla fine trovano sempre la forza di rialzarsi e, spesso, tale forza proviene proprio dalle piccole cose che da fuori possono sembrare insignificanti o ovvie, proprio come un raggio di sole." Il brano di Discor.Dya tratta una tematica importante sul vero amore. Discor.Dya e Caterina Toni in questi anni hanno ottenuto vari risultati e riconoscimenti.