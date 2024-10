Una chef da summit: tortelli e pappa al pomodoro e i ministri sono serviti

Grosseto, 3 ottobre 2024 – La Toscana, quella dei prodotti tipici e dei piatti locali, è stata protagonista su un palcoscenico internazionale. A far conoscere le eccellenze toscane è stata Federica Ritteri, chef maremmana del ristorante Amorvino situato all’interno della Tenuta Fertuna in località Grilli la quale ha partecipato al prestigioso Summit dei ministri dell’Agricoltura del G7 a Siracusa. Presente anche Silvia Sarcoli, socia di Ritteri e presidente dei ristoratori di Confartigianato Imprese Grosseto.

"Sono partita per Siracusa – racconta la chef riflettendo sulla sua importante esperienza – con l’entusiasmo di rappresentare la Toscana e con l’orgoglio di farmi portavoce della mia amata Maremma. Ho voluto promuovere le eccellenze del nostro territorio, come il prosciutto toscano Dop, il lardo di Colonnata Igp, la finocchiona Igp, il pecorino toscano Dop e l’olio toscano Igp”.

Tra i piatti proposti da Ritteri spicca il tortello maremmano, autentico simbolo della cucina locale, per il quale è stato richiesto il riconoscimento Igp. Questa opportunità per Ritteri è stata resa possibile grazie all’iniziativa della Regione Toscana, Toscana Promozione e Vetrina Toscana, all’interno del progetto Aromi d’Italia.

Federica Ritteri ha avuto l’opportunità di rappresentare la sua terra e di promuovere i sapori autentici della Maremma, facendo conoscere le eccellenze locali ai rappresentanti internazionali presenti al summit, attraverso un format innovativo: un autobus itinerante dotato di cucina e sala da pranzo.

Tra i momenti più significativi dell’evento, la chef ha ricordato la cena di gala organizzata dalla Regione Toscana, in cui ha avuto l’onore di preparare un menu per illustri ospiti. "Ho voluto raccontare la mia Toscana attraverso piatti iconici come la pappa al pomodoro e i fegatini di pollo – ha aggiunto Ritteri, sottolineando il prezioso contributo del suo team, composto dalla responsabile di sala Silvia Sarcoli e da un secondo chef –. Insieme abbiamo creato un’esperienza gastronomica che è stata accolta con entusiasmo da tutti gli ospiti. È stata una grande soddisfazione poter accogliere con il nostro saluto ‘Benvenuti in Toscana’ personalità di spicco come il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra”.