Che feste in Maremma. Piazze gremite con migliaia di persone e tanto divertimento

La simpatia di Gaetano Gennai, l’ottima musica de "LOccasione", il ritmo trascinante di Rds hanno fatto dell’ultimo dell’anno in piazza Dante una festa unica. Al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, insieme all’assessore alla Cultura, Luca Agresti, l’onore, allo scoccare della mezzanotte, di stappare le bottiglie di spumante davanti a migliaia di persone. Ma la piazza di Grosseto è stata uno delle tante della Maremma che per San Silvestro si sono riempite di colori, musica, allegria e voglia di stare insieme. Si è festeggiato in piazza anche a Follonica, con il neo sindaco Matteo Buoncristiani ha scandire il conto alla rovescia sul palco, a Massa Marittima, con la sindaca Irene Marconi, e a Orbetello con il primo cittadino Andrea Casamenti. Insomma un ultimo dell’anno dove la protagonista è stata la voglia dei cittadini di ritrovarsi in piazza con semplicità e allegria.