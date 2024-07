Che festa a Salciaina. Carnevale estivo al top

L’ottava edizione del Carnevale estivo follonichese ha regalato spettacolo ed emozioni ai tanti partecipanti. I cittadini e i turisti hanno popolato le vie del quartiere di Salciaina per assistere alla tradizionale sfilata ultracinquantennale follonichese. I carri, le reginette e le mascherate dell’edizione invernale 2024 hanno riproposto il loro spettacolo tra luci, colori e musica, animando la città del Golfo. Una serata storica per l’Associazione Carnevale, che per la prima volta dal 1981 ha sfilato senza il presidente del Rione Cassarello e delegato dei rioni, recentemente scomparso, Mario Buoncristiani. Un’uscita estiva a lui dedicata: i carri di tutti gli 8 rioni hanno sfilato con la scritta "Ciao Mario". "Questa edizione ha avuto un importante valore affettivo – racconta il neo sindaco Matteo Buoncristiani, figlio di Mario –. Sono cresciuto a pane e Carnevale, grazie al mio babbo che era il presidente del Rione Cassarello. La sfilata è ben riuscita con una bella partecipazione da parte delle persone. È stata veramente una bella serata. Arrivati all’ottava edizione del Carnevale estivo, possiamo riconoscerla come una manifestazione ben collaudata e e di successoMatteo Buoncristiani poi torna sulla realizzazione della Cittadella del Carnevale: "Anche stanotte gli ultimi carristi hanno terminato di smontare i vari pezzi alle 5 del mattino – dice il sindaco –. La Cittadella del Carnevale rimane uno degli obiettivi della nostra amministrazione, per aiutare e dare il nostro supporto a tutto il mondo del Carnevale. Rappresenta un aiuto a tutti i carristi per riportare i carri, ancora montati, nei capannoni a loro adibiti senza dovere rimanere a lavorare fino a tarda notte. La Cittadella consentirebbe di costruire i carri in totale sicurezza e realizzare eventi al suo interno".

Viola Bertaccini