"Chat 'KKK' a Grosseto: polemiche nel centrodestra locale per presunta simbologia neonazista"

"Il centrodestra non perde mai occasione di portare la nostra città sotto la luce dei riflettori della stampa nazionale, ma in modo negativo".

E’ quanto dice Cristian Marchini, segretario privinciale dei Giovani Dem riferendosi alla chat "chiamata KKK che ha come immagine del profilo una K rossa". "Pieraccini, neo consigliere provinciale in quota Nuovo Orizzonte Civico – dice Marchini –, membro del gruppo in questione dichiara che è tutto un malinteso e di non sapere nemmeno cosa sia il Ku Klux Klan. Da cittadino che non ha più tempo e voglia di farsi prendere in giro gli rispondo dicendogli che la coincidenza è davvero strana, l’immagine del profilo della chat, la K rossa, è identica a quella utilizzata proprio dal movimento Neonazista. Si tratta di pura goliardia? Probabilmente qualcuno la giustificherà così, ma siamo stanchi di questi comportamenti da bulli e infantili, milioni di persone sono morte e muoiono ancora oggi per mano dell’odio razziale e sapere che c’è qualcuno che in qualche modo lo inneggia ancora, mi fa pensare che c’è ancora tanto lavoro da fare su alcuni individui che fanno parte della nostra società e che purtroppo ci governano. Mi fa sorridere che il centrodestra da domenica chieda le dimissioni del nostro presidente della Provincia senza buttare un occhio a quello che succede in casa propria, dove se fossero onesti con loro stessi, le dimissioni pioverebbero all’ordine del giorno da sette anni a questa parte".