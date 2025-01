Cerulli: "Zoom su ex Aeronautica e Casa del popolo"

MONTE ARGENTARIO "IL 2025, un anno speciale". Il sindaco Arturo Cerulli (foto) prepara il campo a un anno di novità per il Promontorio, tra lavori più o meno in rampa di lancio nel corso dell’anno appena iniziato. A partire dalle opere in corso fino a quelle che la Giunta intende realizzare. Cerulli lo fa partendo da alcune premesse e da un presupposto di valenza turistica. "Intanto è un anno giubilare - dice il sindaco - con tantissimi pellegrini (anche non cristiani) che andranno a Roma. Poi è un anno numericamente interessante perché è il quadrato di 45, numero particolare perché è la somma di tutti i numeri arabi (da 0 a 9) e per trovarne uno simile bisogna tornare al 1936 o aspettare il 2116. Scendendo un po’ di livello, cosa c’è da aspettarsi per noi dell’Argentario? Tante cose, ma tra il dire ed il fare… Noi proviamo a dirlo elencando tante cose. Con la consapevolezza che, nonostante il nostro impegno, non riusciremo a farle tutte. A partire dai bagni pubblici nuovi e belli (con i lavori in corso sia a Porto Santo Stefano che a Porto Ercole, ndr). L’apertura della Casa del Popolo, l’assegnazione ufficiale degli spazi nell’ex Aeronautica e il completamento della palestra/teatro sempre nell’ex Aeronautica. Passando dall’inizio del completamento della Panoramica, l’inizio dei lavori al campo di atletica alle Piane, il completamento del campo sportivo a Porto Ercole e lo spostamento della tomba del Caravaggio. E tanto altro, ma se continuo divento noioso, quindi mi fermo e mi limito a dire buon anno e buon 2025".