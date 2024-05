Cerimonia in Prefettura con le autorità. Sorella Vaglio, lo straordinario ordinario

Combattuta fra la sua indole di persona riservata e la consapevolezza che sì, era giusto raccontare certe cose. Ma, come al solito, ha voluto che fosse chiaro un aspetto: era giusto farlo perché è soprattutto giusto che la Croce rossa occupi sempre i palcoscenici che merita. Non solo quelli operativi in ogni angolo del mondo (perché quelli li occupa, anche in assenza di clamore mediatico, da sempre), ma anche quelli da dove può partire un messaggio che arrivi dritto alle coscienze: tutti, volendo, invece di chiacchierare e basta, possono fare qualcosa di concreto per chi ha bisogno.

Sorella Franca Caporali Vaglio questo messaggio lo ha fatto capire bene anche nel salone della Prefettura dove il prefetto Paola Berardino e il Comitato della Croce rossa di Grosseto hanno organizzato un ricevimento in suo onore perché insignita con la medaglia "Florence Nightingale 2023", la massima onorificenza internazionale assegnata ogni due anni dalla Croce rossa mondiale. Per lei, insieme al prefetto e al presidente del Comitato di Grosseto della Cri Hubert Corsi, c’erano anche il presidente nazionale della Cri Rosario Maria Gianluca Valastro e l’ispettrice nazionale delle Infermiere volontarie Mila Brachetti Peretti. Oltre, ovviamente, ad una folta rappresentanza di volontari provinciali e regionali.

Di impatto, senza dubbio, lo scoprire quante e quali cose nel corso del suo impegno in Croce rossa (iniziato 65 anni fa) Sorella Vaglio abbia fatto, ma ciò che lei riesce a trasmettere in ogni situazione è forse ancora più emozionante: spiegare che tutto ciò che ha fatto sia una cosa normale. E ciò che è davvero incredibile è che lei lo pensa sul serio.

Luca Mantiglioni