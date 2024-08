Centro trasfusionale. Tante donazioni nel D-day

Il Centro trasfusionale di Castel del Piano ha fatto la sua prima apertura domenica ed è stato registrato un enorme successo. C’è stato un bel riscontro di donazioni e il primo grazie della Asl va proprio ai donatori. In tanti domenica scorsa si sono recati a donare sangue a Castel Del Piano. Il Centro trasfusionale amiatino ha aderito al programma di aperture straordinarie promosso dalla Regione Toscana e dalla Asl Toscana sud est, scegliendo di aprire anche nel giorno di festa. In occasione di questa apertura straordinaria gli slot disponibili per donare sangue e plasma sono stati occupati. Hanno contribuito al successo di questa iniziativa anche le associazioni locali, fondamentale infatti è stata la collaborazione con le associazioni dei donatori e in questo caso con Avis Castel Del Piano e Avis Arcidosso. "Ringraziamo i donatori e le associazioni per la bella risposta che questa iniziativa sta ottenendo - dichiara la direttrice della Medicina trasfusionale di Grosseto, Silvia Ceretelli - insieme a tutto il personale sanitario, siamo impegnati per mantenere un adeguato supporto al centro regionale del sangue". Oltre a Castel Del Piano, in provincia, il programma di aperture straordinarie riguarda anche i centri trasfusionali di Follonica e Grosseto. All’ospedale Misericordia da ieri, il centro sarà aperto ogni lunedì anche dalle 14 alle 18 per consentire donazioni di plasma e sangue e per la valutazione all’idoneità alla donazione. A Follonica l’apertura straordinaria è iniziata lo scorso 22 agosto e proseguirà ogni giovedì pomeriggio, con orario 14.15-18.15. Nelle sessioni di apertura straordinaria dei centri trasfusionali è possibile anche effettuare una prima visita di idoneità. Per diventare donatori occorre aver compiuto 18 anni e pesare almeno 50 chilogrammi. Ecco il calendario delle aperture straordinarie del centro di Castel Del Piano. Il centro sarà aperto dalle 8 alle 12 il 29 Settembre, 27 Ottobre, 24 Novembre e 15 Dicembre. "La prima apertura domenicale del nostro Centro Trasfusionale - commentano dall’Avis di Castel del Piano - è stata straordinaria, molti nostri donatori sono andati a donare".

Nicola Ciuffoletti