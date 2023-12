Centro storico. Novità su negozi e arredi

Il Consiglio comunale di Grosseto ha approvato il nuovo Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale e delle attività del centro storico cittadino. Le novità sostanziali stanno nel divieto di apertura di medie e grandi strutture di vendita con superficie superiore a 500 metri quadrati e regole sull’utilizzo degli arredi esterni (fioriere, tavoli e sedie) che potranno essere di quattro soli colori: bianco, nero, grigio o marrone. Inoltre, nessun aredo potrà mostrare marchi o loghi pubblicitari se non quello dell’attività che lo utilizza. Il regolamento è già in vigore e pevede anche il divieto dalle 21 alle 6 di vendere bevande alcoliche da asporto e di qualunque bevada in contenitori di vetro. Sanzioni: si va dalla revoca della concessione del suolo pubblico alla sospensione dell’attività.