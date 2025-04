Centro storico. Festa di Primavera e tante novità

Un fine settimana in mezzo ai profumi e ai colori dei fiori che faranno da cornice alla solidarietà. Sabato e domenica, infatti, il centro storico cittadino tornerà ad ospitare la "Festa di Primavera" organizzata dal Comitato per la Vita (e giunta alla ventunesima edizione), evento dedicato alla memoria della presidente Enrica Tognazzi, scomparsa dopo una lunga malattia nel 2019. Come ogni anno, in piazza Dante e in piazza Duomo ci saranno centinaia di piante tipiche del territorio in un vero e proprio giardino ai piedi di Canapone. L’intero ricavato della manifestazione sarà destinato all’acquisto di strumenti ad alta specializzazione per la prevenzione, diagnosi e cura per il miglioramento delle condizioni sanitarie dei pazienti oncologici.

"Abbiamo raggiunto grandi obiettivi negli anni, il merito di questo successo é dei donatori. Siamo entusiasti di tornare in piazza con la nostra Festa di Primavera – afferma il presidente del Comitato per la Vita, Oreste Menchetti –, evento che rappresenta un importante momento di aggregazione. Quest’anno, oltre alla consueta offerta di piante, abbiamo arricchito la manifestazione con numerose iniziative per rendere questi due giorni davvero speciali. Grazie alla collaborazione con la Asl abbiamo introdotto due giornate dedicate alla prevenzione oncologica, in linea con il nostro impegno da oltre 40 anni nella prevenzione, diagnosi e cura del tumore".

Sabato la giornata avrà inizio con l’esposizione e vendita delle piante con la partecipazione dell’Istituto Agrario e Biotecnologico e di Uscita di Sicurezza, poi verranno esposte piante bonsai, dalle 15.30 alle 18.30 i medici della gastroenterologia parteciperanno alla campagna di prevenzione del tumore del colon retto, e alle 18 ci saranno i canti dei Briganti di Maremma. Domenica si aggiungono agli appuntamenti del sabato la "Passeggiata in rosa" alle 10.30 organizzata dalla palestra Pink Lady di Francesca Nicoletti, alle 17 la sfilata medievale e alle 17.30 l’estrazione dei biglietti vincitori della lotteria.

In caso di pioggia la manifestazione verrà rinviata alla settimana successiva, nei giorni 12 e 13 aprile con gli stessi orari, modalità e luoghi.

Maria Vittoria Gaviano