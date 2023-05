Centro sportivo del Grosseto Lavori da 250mila euro per realizzare gli spogliatoi

di Steven Santamaria

Arriva una svolta importante per quanto riguarda il Centro sportivo dell’Us Grosseto a Roselle. Infatti, grazie alla delibera regionale che mette a disposizione contributi per le attività sportive, e al successivo benestare di tutta la giunta, l’Amministrazione comunale intende dotare di nuovi spogliatoi il campo sportivo di Roselle. Una scelta che, quella della giunta, che raccoglie la richiesta del Grosseto, e del suo patron Giovanni Lamioni, che più volte avevano espresso questa necessità. Il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta, è stato redatto dall’ingegnere Angelo Lupo. L’importo complessivo è di 252.651,04 euro.Tra le spese, anche la fornitura di un impianto fotovoltaico. I fondi devono essere ancora stanziati, ma se non dovessero esserci degli intoppi, i lavori inizieranno entro il 30 novembre di quest’anno e finiranno entro il 30 novembre dell’anno prossimo.

Questa operazione è finalizzata al miglioramento della giovane struttura e fa contento soprattutto il mondo dello Sport che ne sentiva il bisogno.

"Questo è uno dei lavori a cui teniamo di più – spiega l’assessore Riccardo Ginanneschi – per questo speriamo che ci venga concesso il contributo dalla Regione. Con questi lavori, il campo sportivo avrà dei supplementi importanti e sarà all’avanguardia. Ci sarà più libertà di gioco e tutti gli atleti potranno godere di maggiori servizi. È un’operazione che va di pari passo con la ripartenza del Grosseto Calcio che, dopo la salvezza ottenuta, ha grandi prospettive di crescita e poter contare anche su una struttura più moderna e fruibile sarà sicuramente un punto a suo favore. Questo è un lavoro importante anche per la città stessa.

"Avere una struttura simile nella nostra città – spiega l’assessore allo sport Fabrizio Rossi – ci rende sicuramente orgogliosi. Questa sarà anche una risorsa importante per il Grosseto Calcio, che ha in mente dei progetti importanti per il futuro. La nostra amministrazione è sempre stata vicina al settore dello sport e in questi anni ha sempre operato anche per provvedere a vari supplementi di impianti sportivi nella città". "Un progetto importante – spiega il sindaco grossetano Antonfrancesco Vivarelli Colonna – che ci impegneremo di portare a termine. Lo sport è importante per tutta la comunità e avere la possibilità di ricevere un contributo simile ci permetterà di migliorare e modernizzare il nostro impianto sportivo"