Centri per i più piccoli. Natura, gioco e istruzione. Le proposte in provincia

Con l’arrivo dell’estate, anche per il 2025 i comuni di Capalbio e Castiglione della Pescaia rilanciano le loro proposte di centri estivi dedicati ai più piccoli, offrendo alle famiglie del territorio un prezioso supporto nella gestione del tempo durante la pausa scolastica. I programmi si distinguono per l’attenzione all’educazione, all’inclusione e al legame con la natura, con attività pensate per garantire ai bambini momenti di gioco, scoperta e socializzazione. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai centri estivi promossi dal Comune di Capalbio, riservati ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 15 giugno 2025. I centri estivi saranno attivi dal 1° luglio al 29 agosto, dalle 8 alle 16.30. Il programma settimanale prevede una o due mattinate al mare, visite in fattoria e attività legate alla natura e allo sport, ospitate nel giardino del nido d’infanzia di Capalbio Scalo. Anche il Comune di Castiglione della Pescaia ha aperto le iscrizioni per la Colonia estiva 2025, rivolta a bambine e bambini dai 3 ai 14 anni. Il servizio sarà attivo dal 12 giugno al 12 settembre, dal lunedì al sabato (esclusi i festivi), dalle 8 alle 16. Le attività si svolgeranno tra le mattinate in spiaggia presso l’area Green Beach, il pranzo e i laboratori pomeridiani ospitati nei locali della Scuola Primaria in località Paduline. L’attivazione dei turni è subordinata al raggiungimento di almeno 10 iscritti per ciascun periodo. È previsto anche un servizio di trasporto per i residenti nelle aree extraurbane, attivabile su richiesta. Le informazioni dettagliate e i moduli per l’iscrizione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune e sul portale visitcastiglionedellapescaia.it.