Cellulari e alcol: patente sempre sospesa

Il nuovo Codice della strada, fra le altre cose, introduce sanzioni più severe per chi usa il cellulare mentre guida: prevista la sospensione della patente per una settimana, la decurtazione di 10 punti e una multa da 250 a 1000 euro. In caso di recidiva multa fino a 1400 euro e sospensione fino a 3 mesi. Se si hanno già meno di 10 punti, la patente sarà sospesa per 15 giorni. Pene più severe se si provoca un incidente mentre si utilizza il telefono.

Le sanzioni per eccesso di velocità vanno da 173 a 694 euro per superamenti tra i 10 e i 40 chilometri orari, ma se la violazione è commessa in un centro abitato per almeno due volte nell’arco di un anno la multa va da 220 a 880 euro con patente sospesa da 15 a 30 giorni. Inasprite le sanzioni anche per chi parcheggia senza averne diritto negli stalli riservati ai disabili (da 330 a 990 euro) o nelle corsie o fermate degli autobus (da 165 a 660 euro).

Più severe anche le sanzioni per chi guida in stato di ebrezza: con tasso alcolemico fra 0,5 e 0,8, illecito amministrativo con sanzione da 573 a 2170 euro (e sospensione della patente da 3 a 6 mesi); tra 0,8 e 1,5 diventa reato punibile con l’arresto fino a 6 mesi, ammenda da 800 a 3200 euro e sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Se il tasso è superiore a 1,5 è previsto l’arresto da 6 a 12 mesi, ammenda da 1500 a 6mila euro e la sospensione della patente da uno a due anni.

Per i monopattini da 100 a 400 euro di multa per chi circolerà senza assicurazione e da 200 a 800 euro per chi guida un monopattino non a norma.