Celebrazioni. Tex immortale. Un francobollo

Un francobollo speciale per celebrare il 75° anniversario di Tex Willer. Sarà un francobollo appartenente alla serie tematica ‘il Patrimonio artistico e culturale italiano’, con valore di 1,25 euro. Poco più di ottocentomila esemplari. Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente, il francobollo riprende un bozzetto a cura di Sergio Bonelli Editore, con disegni di Aurelio ‘Galep’ Galleppini. È stato infatti proprio il disegnatore originario di Casal di Pari a rappresentare il celebre personaggio per la prima volta, aprendo un’era del fumetto italiano: l’epopea raccontata dagli albi Bonelli, che con il loro formato (una griglia da sei vignette per tavola) hanno regalato al pubblico personaggi indimenticabili. Il primo albo di Tex è ‘Il totem misterioso’ e uscì nelle edicole il 30 settembre 1948, con i disegni di Galep. Un fascicolo più piccolo di quello che poi diventerà uno standard a partire dal numero 95. Un personaggio decisamente moderno, che anticipando gli autori statunitensi ha fornito per primo un diverso punto di vista sui nativi americani, presentandoli non più come selvaggi, ma come popoli dotati di una cultura radicata ed evoluta. Il disegno di Galep, adesso, diventa un francobollo che, insieme ai prodotti filatelici correlati, sarà disponibili negli uffici postali con sportello filatelico e sul sito filatelia.poste.it

Un modo per ricordare un grande personaggio, quindi, ma anche l’autore che gli ha dato un volto per la prima volta. Si dice che l’ambientazione western delle storie di Tex debba molto ai paesaggi maremmani dove Galep trascorse la sua infanzia. Nato nel 1917 a Casal di Pari, nel paese frequentò infatti le scuole elementari prima di trasferirsi con la sua famiglia in provincia di Cagliari. Gli abitanti del centro maremmano lo hanno sempre ricordato con affetto. Nel 2007 è nato il Gruppo di lavoro Galep, che nel corso degli anni ha organizzato diverse iniziative e mostre, fino a promuovere, qualche anno fa, l’intitolazione di una via del paese.

Riccardo Bruni