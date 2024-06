C’è la "Ciclostorica La Leopoldina"

Torna a Follonica la terza edizione della "Ciclostorica La Leopoldina", che con quei due eventi preparatori avrà luogo oggi.

La corsa ciclistica amatoriale organizzata dall’Asd Free Bike Pedale Follonichese 1956 e inserita nella Coppa Toscana Vintage 2024 si svolgerà lungo le strade dei comuni di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima e Scarlino. Gli iscritti alla corsa in sella a bici vintage potranno pedalare lungo la natura e i sentieri della splendida Maremma, godendo di panorami mozzafiato e ristori presso le attività del luogo. L’evento della ciclostorica, aperto a tutti, ha avuto inizio venerdì con l’apericena al tramonto al Castello di Scarlino e proseguito ieri con il giro di aperitivi lungo il litorale di Follonica fino a Torre Mozza. La manifestazione avrà il suo clou oggi con la partenza ufficiale della "Ciclostorica" alle 8.30 dalla piazza a Mare di Follonica. I partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi da seguire: corto, medio e lungo. I vari itinerari hanno ritrovo comune presso la Terrazza Moris, dove, al termine della gara, sarà allestito un ricco buffet per tutti i partecipanti accompagnato da vini di produzione locale. Alle 15.30 tutti pronti per il grande Tuffo della Leopoldina per coronare un’altra bella stagione di ciclismo amatoriale.