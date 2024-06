"C’è il problema dei parcheggi. Stiamo lavorando per risolverlo"

Traffico e parcheggi, tutte le novità che verranno applicate all’Argentario. Durante l’assemblea pubblica, sul palco di piazza dei Rioni a Porto Santo Stefano, Arturo Cerulli ha risposto alle domande della gente arrivate soprattutto sui temi riguardanti la viabilità del promontorio. "Siamo qui da un anno e siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto – ha detto Cerulli –. Il programma elettorale prevede lavori per almeno 5 anni. Ci si domanda spesso come allungare la stagione. Più che allungare andrebbero diversificate le stagioni, aggiungendo i turismi pensando ad esempio alle bici, per far sì che la stagione venga allungata per altri motivi. Non è facile, ma abbiamo un grosso problema che è quello dei parcheggi. Su questo dobbiamo intervenire e spero che questa legislatura possa risolverlo. Sia con l’ex Aeronautica, ma anche sistemando una volta per tutte il giardino Iacovacci, che così non si può vedere. Da gennaio si può fare una modifica ai parcheggi blu in via Roma, consentendo di parcheggiare a tempo a chi ha il bollino per acquistare nei negozi senza pagare il parcheggio, ad esempio per un quarto d’ora. Bisogna avere il coraggio di cambiare le regole. Alla lunga potremo gestire i parcheggi in house con l’azienda Ama, dal primo luglio avremo il personale del verde che oggi lavora per una società esterna. Questo ci permetterà di risparmiare ma anche di essere più efficienti e veloci. Inoltre vorremmo aumentare le Ztl in alcune zone per risolvere alcune problematiche, ad esempio per chi va al Giglio e parcheggia nei punti dove non si paga. Molti si sono lamentati delle transenne, ma fanno sì che il traffico scorra meglio togliendo posti auto illegali. Per quanto riguarda il parcheggio all’ex Aeronautica, stiamo concludendo l’operazione e tra qualche giorno si potrà parcheggiare anche lì. Per togliere i pericoli dati dalla velocità stiamo per mettere delle strisce pedonali rialzate, mentre stiamo ipotizzando di fare una scala che va dal giardino Iacovacci a via Martiri d’Ungheria. Senza dimenticare la chiusura dell’anello della Panoramica, per la quale la Regione ha stanziato due milioni". Restando in tema Aeronautica, si è parlato anche di campo sportivo del Campone. "Stiamo lavorando per allungare il campo verso l’Aeronautica di 4 metri – ha annunciato Cerulli –, per allargare il passaggio pedonale nella parte stretta per ragioni di sicurezza. Sarà fatto nel giro di poco tempo, prima della prossima stagione. Il campo in erba sintetica non sarà invece fatto subito quest’anno, ma probabilmente il prossimo".

Andrea Capitani