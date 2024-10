C’è il 43° congresso della "Società italiana di biogeografia"

È alla quarantatreesima edizione il congresso della Sib (Società italiana di biogeografia) che si terrà a Grosseto al Museo di storia naturale della Maremma gestito da Fondazione Grosseto Cultura. L’appuntamento si svolgerà da ogi a domenica nella sede del museo in strada Corsini 5. Oggi e domani sono in programma gli interventi scientifici sul tema "Come cambia la biodiversità: strumenti, banche dati e citizen science", domenica, invece, è prevista un’escursione nel Parco regionale della Maremma.