Il murales degli studenti: inaugurazione in via De Barberi per il progetto Una Scuola Nostra

Grosseto, 1 febbraio 2025 - Martedì 4 febbraio alle 10, in via De Barberi, alla sede Cat, ex Geometri, del Polo Manetti-Porciatti, ci sarà l'inaugurazione del murales realizzato dagli studenti. Saranno presenti il dirigente scolastico, prof. Angelo Salvatore Costarella, lo street artist Marco Milaneschi, il videomaker Carlo Settembrini e il coordinatore dell’associazione l’Altra Città, Andrea Caldelli.

Sono stati 17 i ragazzi e le ragazze impegnati nei mesi scorsi nel laboratorio pomeridiano di Street Art per progettare e realizzare un murale esterno che accogliesse chi arriva alla porta principale della sede ex Geometri.

Rappresenta le tre anime del Cat: le costruzioni, l’ambiente, il territorio. Una esperienza che ha dato agli studenti consapevolezza delle loro capacità e competenze per lavorare in gruppo, proponendo idee e soluzioni per realizzarle insieme.

L’esperienza ha ripetuto il buon esito della prima edizione dello scorso anno nella sede del triennio, sempre in via De Barberi, dove tre pannelli adesso adornano le pareti esterne di tre laboratori.

La Street Art è una delle iniziative dell’Istituto organizzate con il progetto Una Scuola Nostra: imparare, socializzare, crescere, finanziato con i fondi del Pnrr, realizzato insieme all’associazione l’Altra Città, con il supporto di Marco Milaneschi e Carlo Settembrini, artisti della Elektro Domestik Force, una crew specializzata in muralismo e arte sociale.

Alcuni degli studenti coinvolti hanno registrato e fotografato in itinere le attività dei compagni, scrivendo così con il supporto di Settembrini un racconto per immagini di tutte le fasi di realizzazione del murale.