Salvato l’Istituto comprensivo di Castiglione

Il Consiglio provinciale di Grosseto ha approvato all’unanimità il dimensionamento scolastico per l’anno 2025-2026, recependo quanto concordato dalle conferenze zonali che hanno competenza in materia di istruzione inferiore (materne, elementari e medie): il Comprensivo di Orbetello sarà accorpato con quello di Albinia, come lo scorso anno. In più, dall’anno scolastico 2025 -2026 nel comune di Follonica, si fondono i comprensivi 1 e 2. Questa situazione consentirà per adesso di salvare l’autonomia scolastica di Castiglione della Pescaia. "L’organizzazione della rete scolastica provinciale è un tema di fondamentale importanza per il presente e per il futuro del territorio, – dice Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto –. Abbiamo ampiamente dibattuto la questione a partire dallo scorso anno esprimendo preoccupazione e contrarietà rispetto agli effetti del dimensionamento scolastico. La Regione Toscana si era opposta facendo ricorso al Tar e alla Corte costituzionale e perdendo in entrambi i casi; ha dovuto quindi procedere con la riduzione delle autonomie scolastiche come previsto dalla legge. In provincia di Grosseto, sulla base di questi criteri, per il prossimo anno sarebbero stati due i comprensivi sottodimensionati a rischio: Orbetello e Castiglione della Pescaia. La conferenza zonale di Orbetello ha stabilito di accorpare il comprensivo di Orbetello con quello di Albinia. A Follonica invece è andata avanti la proposta di fusione del comprensivo 1 e 2 che era già stata avanzata dalla precedente amministrazione comunale e confermata dall’attuale, per cui la conferenza zonale nord, già dallo scorso aprile, è andata avanti con questa scelta, che di fatto, consente al momento, di salvare l’autonomia scolastica di Castiglione della Pescaia".