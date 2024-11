I migliori licei della Toscana per chi vuole iscriversi all’università. La classifica di Eduscopio 2024

Firenze, 21 novembre 2024 - Cosa scegliere dopo la scuola dell'obbligo se si vuole fare l'università? Ad aiutare in questa scelta c'è il report di Eduscopio. Sul sito www.eduscopio.it è infatti possibile consultare, anche per provincia, gli istituti che preparano meglio per affrontare il percorso universitario. Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.326.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20) in circa 7.850 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie. Ecco, per provincia, quali sono i migliori licei classici e scientifici per chi vuole proseguire gli studi dopo il diploma.