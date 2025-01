"Castiglione senza visione strategica"

"Non solo auguri natalizi nell’ultimo consiglio comunale, ma anche un evento che non ha avuto precedenti nella storia di questa consiliatura: tutti i consiglieri d’opposizione hanno votato contro tutte le delibere presentate dall’amministrazione. Una chiara presa di posizione che segna un punto di svolta per la politica castiglionese".

E’ quanto dicono i consiglieri dei gruppi "Viva Castiglione" e "L’Alternativa" evidenzianco come "finora i due gruppi di opposizione avevano sempre mantenuto un approccio propositivo, ma distinto, sostenendo politiche e scelte giudicate giuste, indipendentemente dalle ideologie o dai colori politici di appartenenza. Un’opposizione di stimolo, non di semplice ostruzionismo. Ma ormai il quadro della realtà è ineludibile e l’attività della giunta Nappi è emersa in modo chiaro in tutte le sue criticità evidenti".

"Alcune fra tutte – dicno dall’opposizione – quella di essere una amministrazione senza slancio, inconsistente, per nulla incisiva e distante anni luce dai problemi reali del paese. Per non parlare degli elementi che compongono la giunta, sempre le stesse persone, da troppo tempo. Stessi volti, stessi atteggiamenti, stessa mancanza di visione. Un gruppo che si è limitato a rimescolare ruoli e deleghe senza introdurre alcuna ventata di novità. In questo quadro l’approvazione del bilancio non poteva che trasformarsi in un’autoincensazione: un traguardo celebrato non per i suoi contenuti, ma per il solo fatto di essere stato approvato ’in tempo’. Un risultato dovuto esclusivamente al lavoro degli uffici competenti, non certo a quello dei politici. Per non parlare della programmazione di medio-lungo periodo e degli investimenti. Elementi assenti tra le voci del documento previsionale".