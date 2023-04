Castiglione in lutto E’ morto "Freddy"

Il paese di Castiglione è in lutto: Fernando "Freddy" De Gregori si è spento a 75 anni, dopo che era stato ricoverato all’ospedale di Castel del Piano per delle complicazioni. Da tempo il "Freddy" viveva in una casa di riposo della provincia, a causa della sua condizione di salute che non gli permetteva di camminare correttamente. Da tutti a Castiglione era conosciuto come il "Freddy": aveva una stazza imponente e negli anni era diventato un vero personaggio del paese. Aveva lavorato tutta la vita come bagnino e poi come posteggiatore. Per un periodo era stato anche dipendente della darsena comunale. Nel 2011 aveva accettato la proposta di Mario "Il Mostro" Ferraro di candidarsi con la lista civica "Castiglione Oggi l’Alternativa". Freddy riuscì ad arrivare anche in Consiglio comunale. Per anni fu uno dei maggiori interlocutori di opposizione della giunta guidata dal sindaco Giancarlo Farnetani. Aveva un carattere esuberante e gioale. I funerali si celebreranno oggi a Santa Maria Goretti.