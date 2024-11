Castiglione e Acquedotto. Masterplan per il futuro

"Per otto mesi all’anno abbiamo una richiesta che non è paragonabile ai restanti quattro e che sollecita la rete di approvvigionamento oltre tre volte la medie, è per questo che tanti investimenti sono sulla costa. Quindi rendere le distribuzioni più smart e intelligenti significa riuscire a gestire la complessità forte in maniera più semplice e preventiva: sapremo prima quando la perdita potrebbe presentarsi e quindi poter intervenire. Investire sulla rete idrica significa investire sul futuro". Spiega così il presidente di AdF Roberto Renai il programma degli interventi Pnrr per oltre 2,1 milioni di euro di investimenti strategici, pianificati da AdF per il futuro di Castiglione della Pescaia e del suo territorio, e che mirano alla distrettualizzazione, digitalizzazione e sostituzione reti per tutelare la risorsa idrica e offrire un servizio sempre migliore.

Nel triennio 2022–2024 gli investimenti di AdF sul territorio di Catiglione della Pescaia sono stati di 5 milioni di euro. Oltre 1,1 milioni di euro sono dedicati alle bonifiche di rete: già in corso un importante intervento al campo sportivo di Tirli, mentre a breve partiranno i lavori in via Fratelli Cervi e successivamente una porzione di via Bellini, via IV Novembre che sarà oggetto d’intervento in due tempi: il primo dalla piccola rotatoria al termine di via Fratelli Cervi-Ponte Giorgini fino a Via Vespucci e il secondo fino ad incrociare Corso della Libertà, via degli Olivi, Pian di Rocca, Poggio alle Mandrie (Punta Ala). Per quanto riguarda invece telecontrollo e distrettualizzazione, nel triennio 2024-2026 sono previsti investimenti per oltre 190mila euro, con 256,91 km di rete distrettualizzati a fine progetto. "Chiedo ai cittadini di avere pazienza – afferma la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi – ci saranno momentaneamente dei disagi legati alla viabilità ma saranno strettamente necessari per il futuro. Si tratta di un intervento che ribadisce la grande attenzione per una risorsa essenziale come l’acqua che rappresenta per il futuro un importante investimento in termini di risparmio economico e sostenibilità ambientale. Ogni anno l’obiettivo è migliorare ed ottimizzare i servizi erogati ai nostri cittadini e turisti".

"AdF ha colto le opportunità del Pnrr per offrire al territorio ulteriori prospettive strategiche puntando su sostenibilità, innovazione e digitalizzazione – conclude l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari – con la realizzazione di infrastrutture all’avanguardia, che rappresenta un volano per lo sviluppo del territorio".

Maria Vittoria Gaviano