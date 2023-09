Castiglione della Pescaia, colpo al supermercato. Ladro forza la porta, entra e svuota la cassa

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 25 settembre 2023 – Colpo a un supermercato del paese nella notte tra sabato e domenica. Il furto è accaduto ai danni del supermercato Dpiù, situato alle porte di Castiglione della Pescaia, sulla strada provinciale del Padule. Il ladro ha forzato una porta posteriore del negozio e per una manciata di minuti si è dato da fare andando alla ricerca dei soldi che credeva di trovare nelle casse del supermarket. Per il malvivente il bottino è stato di circa 500 euro, di fatto il fondo cassa, poi una volta recuperati i soldi, ha ripercorso la strada che aveva fatto entrando nel negozio, ha chiuso la porta ed è scomparso nel nulla. Ad accorgersi del fatto accaduto uno dei titolari del supermercato che, ieri mattina, poco prima dell’apertura del supermercato (intorno alle 7.15), è entrato in negozio e ha trovato le casse aperte e il disordine lasciato dal ladro.

La conferma del furto, semmai ce ne fosse stato bisogno, è arrivata dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato. Le telecamere hanno ripreso l’uomo (con un cappellino in testa, coperto in volto e con indosso una felpa, dei pantaloncini corti e un paio di scarpe da ginnastica) mentre camminava lungo la corsia del market dove si trovano le acque minerali per poi dirigersi verso l’ingresso principale, dove appunto ci sono le casse. Dopo aver rovistato alla ricerca di denaro da rubare, il malvivente ha percorso nuovamente a ritroso il tragitto tornando alla porta per poi scomparire. I titolari del supermercato di Castiglione della Pescaia adesso stanno contando i danni che vanno oltre il furto di denaro, come ad esempio quelli causati alla porta e alle casse che sono state manomesse.