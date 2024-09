castiglione

Visite guidate oggi e domani (dalle 17) a Buriano per scoprire il "Giardino Viaggio di Ritorno" di Rodolfo Lacquaniti, l’unico parco di arte contemporanea in Italia dove recupero, riutilizzo e riciclo danno vita ad oltre 200 opere fra maxi sculture a cielo aperto e installazioni. La visita è adatta anche ai bambini. Giovedì, inoltre, ci sarà la visita in notturna accompagnati dallo stesso artista. Le altre visite guidate sono in programma tutti i fine settimana del mese di settembre (sempre con inizio alle 17). Per informazioni www.viaggiodiritorno.it