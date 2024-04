Castello di Monteregio in vendita. Si parte da quasi tre milioni

Un nuovo bando dell’Asl per la vendita del Castello di Monteregio, si parte da quasi 3 milioni di euro. L’Asl mette in vendita il complesso immobiliare ex Castello di Monteregio. Sono inclusi nella vendita "a corpo" l’edificio principale, l’area esterna circostante e i due edifici secondari che fanno parte del complesso. Il prezzo base d’asta è, per la precisione, di 2.994.691 euro, mentre la presentazione delle offerte scade lunedì 16 alle 12.

La costruzione originaria risale al XII secolo circa. Dal 1744 fino alla fine degli anni ‘90 del secolo scorso è stato sede dell’ospedale civile di Sant’Andrea. Fanno parte del complesso anche due edifici secondari staccati, dei quali quello adiacente al fabbricato, di circa 185 metri quadri, che ospitava un tempo locali accessori, come la centrale termica, la cabina Enel, la lavanderia e altri magazzini, mentre l’altro di 110 metri quadri e posto lungo la strada, nella parte più bassa della corte, in passato è stato utilizzato come obitorio e, successivamente, come centro diurno di psichiatria. La superficie lorda totale è stata determinata in 5.671 metri quadri. L’area esterna è attualmente interessata da interventi di riqualificazione ad opera del Comune, con la realizzazione anche di un ascensore esterno, che consentirà di includere il complesso storico della Torre del Candeliere e del Cassero Senese nell’ambito del percorso di visita delle mura. L’edificio necessita, di importanti opere di manutenzione e consolidamento statico.