Cassieri, baristi, vigilantes. Impieghi nei supermarket

Opportunità di lavoro nella grande distribuzione organizzata. In Toscana selezionano personale sia Esselunga che Unicoop. Per quanto riguarda i supermercati della catena fondata da Bernardo Caprotti, non si cercano solo le ‘classiche’ figure di addetto alle vendite e cassiere, ma anche baristi, consulenti alla vendita per i beauty store, addetti al servizio sorveglianza, parrucchieri e farmacisti.

Tutte le posizioni aperte sono consultabili all’indirizzo www.esselungajob.it. Unicoop Tirreno ricerca invece personale generico da inserire nei punti vendita con contratto a tempo determinato in somministrazione (per candidarsi: www.unicooptirreno.it/content/lavora-con-noi-candidati-ora). Unicoop Firenze, infine, seleziona addetti alle vendite da inserire in diversi supermercati della Toscana, quali Pistoia, Arezzo, Firenze, Siena, oltre ad un addetto al servizio tecnico e alle manutenzioni. Per candidarsi: unicoopfirenze.altamiraweb.com.