"Cartesio", 25 anni di sfide e successi

In via Liri, a Grosseto, "Cartesio Laboratorio e Design" di Gabriella Anna Maria Cartella (nella foto) ha tessuto la sua storia di passione e dedizione per oltre un quarto di secolo celebrando i 25 anni di attività.

Gabriella Anna Maria Cartella, titolare e maestro d’arte è l’anima del laboratorio. Nata a Martinengo, in provincia di Bergamo, ha abbracciato l’arte sin da giovane, perfezionando le sue abilità nell’Istituto Statale d’Arte di Roma e laureandosi in Scenografia all’Accademia delle Belle Arti di Roma. L’inizio dell’avventura imprenditoriale è avvenuto tra sfide e sacrifici. Dopo aver lavorato per alcuni anni in un laboratorio grossetano, ha aperto le porte di Cartesio nel 1999. Nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare nella sua vita, a partire dalla morte del padre quando era ancora bambina, Gabriella ha sempre trovato la forza per raggiungere traguardi importanti. "I traumi si possono trasformare in un punto di svolta nella vita delle persone – racconta –, se non si viene sopraffatti è proprio nei momenti più difficili e dolorosi che riusciamo a trovare la forza per cambiare direzione, per rinascere come persone e come professionisti".

Nel 2000 aderisce al consorzio Conarte e nel 2017 inizia ad occuparsi di formazione: "Credo nell’importanza di trasferire le competenze ai giovani collaborando con le scuole".