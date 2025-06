"Cartelli stradali troppo bassi. Un rischio per chi cammina"

Segnali stradali, a giudizio di coloro che vi hanno sbattuto la testa o di chi teme di farlo, sono troppo bassi e si chiedono modifiche in fatto di altezza. Succede in Cittanova davanti alla Chiesa di Sant’Agostino con un massetano che, allega uno scatto per rendere bel l’idea, dove un signore ha colpito con la fronte, per fortuna senza conseguenze, questo segnale stradale che regola la sosta da quelle parti. Può sembrare un paradosso, ma invece si avvertire di un pericolo alcuni segnali creano essi stessi un problema, per come sono collocati nell’ambito urbano.

Ma non è la sola segnalazione che arriva perché anche da Cittavvecchia, viale Fratti, dove continuano a cadere le persone, causa quel cordolo in plastica gialla, arrivano indicazioni di rischi aggiuntivi dovuti ad un segnale stradale che pare, in fatto di altezza, non garantisce le dovute sicurezze a chi passa da lì. Ma se in Cittanova è il cartello della sosta regolamentata a sollevare mugugni, arriva anche la nota sottolineata in blu, dell’assalto alla facciata di Sant’Agostino delle mountain bike. "Non bastava il parcheggio in piazza al Municipio, dicono i cittannovini, ora anche la Chiesa è oggetto di scorretto luogo di sosta per questi mezzi che potrebbero essere collocati anche da altre parti". Tutte segnalazioni raccolte e girate a chi di competenza per un adeguato intervento almeno sulla pericolosità di certi segnali stradali.

Roberto Pieralli