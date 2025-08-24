Atlante, arrivano i due nuovi portieri. Ricordi e Chisci

Due portieri per l’Atlante Grosseto. Un volto nuovo e un ritorno per la prima squadra di calcio a 5 grossetana che parteciperà alla A2 Elite. Continua imperterrito il calciomercato della formazione di calcio a 5 biancorossa. In vista della A2 Elite la società ha deciso di investire pesantemente sul mercato e il terzo volto noto della squadra è quello del portiere Enrico Ricordi (foto) che, chiusa l’esperienza tra i pali dell’Italservice Pesaro, ha scelto di sposare il progetto della matricola biancorossa. L’estremo difensore di Senigallia, classe 1989, i cui recenti trascorsi lo hanno visto giocare con le maglie di Mantova, Meta, Acqua&Sapone, Olimpia Verona e Came Dosson, prima della parentesi pesarese, è il nuovo portiere dell’Atlante Grosseto. Con lui anche Daniel Chisci, un ritorno. La squadra di grossetana non si è limitata solo a Ricordi, ma ha perfezionato il ritorno all’Atlante anche di Daniel Chisci, classe 2005, che già in passato aveva difeso i pali della prima squadra biancorossa, dopo la stagione trascorsa al San Giovanni in Serie C1. Nella stagione 2023-2024 era nell’under 19 grossetana ed aveva collezionato apparizioni anche in prima squadra, poi il passaggio in C1 dove ha vinto la Coppa Toscana under 21.