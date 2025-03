Caro-bollette, Simiani: "Proposta inefficace"

GROSSETO"Dal governo solo una proposta inefficace e non strutturale". Questo il commento di Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente, che annuncia il voto contrario del suo partito alla mozione della maggioranza sul caro-bollette. "Da un governo che ha attaccato in ogni modo il Superbonus – prosegue – ci si aspettava almeno una proposta seria sull’efficientamento energetico, con una strategia chiara per il medio e lungo periodo. Invece, la maggioranza si presenta in Aula con una mozione che è solo una goccia nel mare". "Alcuni esponenti di governo – rincara Simiani – sostengono che il problema del caro-bollette si possa risolvere semplicemente visitando un sito web per ottenere sconti. Ma come può essere credibile un esecutivo che, dopo due anni di immobilismo sull’energia, propone come unica soluzione un portale online? È una risposta a dir poco ridicola, che nasconde l’inerzia di chi, da un lato, parla di nucleare in un futuro indefinito e, dall’altro, continua a rallentare lo sviluppo delle energie rinnovabili". Simiani critica inoltre la gestione dell’Acquirente Unico: "Il governo ha copiato una proposta del Pd, ma l’ha snaturata, eliminando elementi fondamentali come la pianificazione della produzione energetica su scala europea, anziché regionale, e la rapida installazione di impianti rinnovabili. Ancora una volta si nasconde dietro lungaggini burocratiche e attese di sentenze, anziché agire con decisione per abbassare le bollette degli italiani".