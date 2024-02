Carnevale, oggi la sfilata. Si elegge il miglior carro

Torna oggi sul circuito del lungomare Carducci il 57° Carnevale Follonichese per la terza sfilata, quella che vedrà al lavoro sul palco di piazza a Mare la giuria tecnica chiamata a valutare i carri e le mascherate a terra allestite dagli otto rioni cittadini; i verdetti verranno poi svelati domenica prossima durante il corso mascherato di recupero che concluderà la kermesse in maschera. A partire dalle 14.30 i carri di Capannino, Cassarello, 167 ovest, Centro, Chiesa, Pratoranieri, Senzuno e Zona Nuova con le mascherate a terra si mostreranno al pubblico e alla giuria nel loro miglior assetto per regalare un altro pomeriggio di spettacolo e di divertimento al pubblico del golfo (già oltre 12 mila i paganti complessivi fatti registrare nelle prime due sfilate). Nel weekend non ci saranno però solo i carri e le mascherate nel programma del Carnevale Follonichese: ieri si è svolto il tradizionale "Carnevale al Bricolarge" con animazione per bambine e bambini, con buffet e iniziative in maschera. In questi giorni infine sono anche al lavoro i giurati del concorso "Vetrine vestite a Carnevale" giunto alla sua undicesima edizione. Fino a fine carnevale inoltre continua la programmazione in filodiffusione in via Roma e in streaming su radioplayer.eu di Radio Diffusione Follonica con gli speaker della radio in diretta dallo studio dell’ex casello idraulico. L’Associazione Carnevale ricorda che stamani verranno comunque valutate le condizioni meteo relative alla giornata e che qualsiasi informazione in merito alla sfilata verrà veicolata tramite i canali social del carnevale e del Comune di Follonica; è stata infine aperta la prevendita sul circuito Ciaotickets per la sfilata conclusiva di domenica prossima.