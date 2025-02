Carnevale di Follonica, migliaia di persone per la prima sfilata

Follonica (Grosseto), 3 febbraio 2025 – L’edizione numero 58 del Carnevale di Follonica ha preso il via con un’ottima affluenza di pubblico che ha fatto da cornice alla prima sfilata dei carri inizta però con un piccolo inconveniente: un malfunzionamento dei movimenti sul carro del rione 167 Ovest ha costretto i tecnici a rimuovere un braccio dell’opera. Ma niente di che, solo qualche minuto di stop e poi la festa è ripartita.

“Direi che il bilancio della prima sfilata è assolutamente positivo – dice Andrea Benini, presidente dell’Associazione Carnevale –, anche se ancora non siamo in grado di comunicare con esattezza il numero delle presenze (che sarà ufficializzato oggi, Ndr). Qualcosa deve essere messa a punto, ma la prima sfilata serve anche per migliorare quelle successive. Sull’affluenza credo abbia però influito il meteo che la mattina non invogliava a spostarsi per venire a Follonica a vedere questo spettacolo. Il clima, insomma non ci ha aiutati”.

Sette i carri che hanno percorso le strade cittadine, uno in meno di quelli che avrebbero dovuto essere. Il rione Chiesa, infatti, non ha potuto partecipare perché i danni subìti dal carro nell’incendio del capannone erano troppo gravi per poter essere rimediati in così pochi giorni. Il rione ha potuto essere presente soltanti con la mascherata a terra che ha sfilato insieme ai figuranti di Zona Nuova.

“Dispiace per l’assenza del carro del rione Chiesa – dice Benini –, così come dispiace che Pratoranieri abbia potuto partecipare con un’opera ridotta, perché anche questo carro è rimasto danneggiato dalle fiamme”. Domenica il bis e sarà anche il giorno dell’elezione della Reginetta del Carnevale.