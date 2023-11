Carnevale di Follonica. Niente contributi

Le pratiche burocratiche per l’adeguamento alle nuove regole sul Terzo settore non sono ancora concluse, per cui non è stato possibile partecipare al bando del ministero della Cultura attraverso il quale vengono riconosciuti contributi alle manifestazioni del Carnevale. Questo significa, quindi, che per l’edizione 2024 l’associazione Carnevale di Follonica non potrà ricevere alcun stanziamento.

Non è un dramma, però, né tutto questo accade per la cattiva volontà di qualcuno. Non è un dramma perché anche il prossimo anno saranno regolarmente organizzate tutte le iniziative tradizionali del Carnevale follonichese, e non ci sono state né dimenticanze né leggerezze da parte dell’associazione o dei singoli rioni. Tutto dipende dai tempi tecnici dell’iter burocratico per adeguarsi alle nuove normative sull’associazionismo. Serve che ciascuno degli 8 rioni modifichi il proprio statuto e che, successivamente, lo faccia pure l’Associazione Carnevale di Follonica. E i tempi, appunto, non sono brevi.