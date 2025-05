Carlo Macchi su Gambelli e Sangiovese

GROSSETOOggi alle 18 la Pro coco di Grosseto ospita Carlo Macchi (foto) per presentare il suo libro "Giulio Gambelli, l’ultima farfalla del Sangiovese". Giulio Gambelli è stato l’uomo che dal dopoguerra agli anni 2000 ha cambiato il volto del vino toscano. Il libro, edito da Florence Press (2025), ricostruisce anche i cambiamenti del mondo del vino toscano negli ultimi 70 anni, in particolare quello che è avvenuto nelle principali denominazioni come Chianti Classico e Brunello di Montalcino. Dialogherà con l’autore Ludmila Deli, appassionata di vino, sommelier, responsabile Marketing e Hospitality di Fattoria Le Pupille. L’evento avrà luogo alla Pro Loco di Grosseto e inizierà con la degustazione del Brunello di Montalcino dell’azienda Il Colle di Caterina Carli, che ha avuto Gambelli come consulente per molti anni e si concluderà con la degustazione di un Sangiovese della costa - Poggio Valente dell’azienda Fattoria Le Pupille L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata per conoscere la straordinaria storia e vita del grande Maestro. "Conoscevo Giulio sin da piccolo – racconta l’autore – perché era amico di mio padre e di tantissimi altri poggibonsesi. Solo quando sono entrato nel mondo del vino ho capito la sua grandezza, inarrivabile. Mi voleva bene e sopportava la mia inadeguatezza ai suoi standard degustativi".