Cariche all’Unione dei Comuni Eletto il nuovo presidente Rossi saluta, arriva Petrucci

Cambio al vertice dell’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana. Dopo due anni di Daniele Rossi (sindaco di Seggiano), la presidenza è passata al primo cittadino di Semproniano, Luciano Petrucci.

La giunta, composta dai sette sindaci che fanno parte dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Grossetana si è riunita ieri pomeriggio e ha nominato presidente il sindaco di Semproniano, fresco anche di conferma nell’ultima tornata elettorale. Lo statuto dell’ente prevede che la presidenza abbia la durata di due anni e che venga affidata a turnazione a ogni sindaco dei sette comuni amiatini (Castel del Piano, Arcidosso. Santa Fiora, Seggiano, Castell’Azzara e Semproniano). In ballo dunque c’erano i sindaci di Castell’Azzara e Semproniano e alla fine la giunta ha optato per l’esperienza di Petrucci.

La scorsa settimana, la giunta si era riunita senza però riuscire a far emergere alcun nome, tanto che nei corridoi dei vari municipi e anche in quelli dell’Unione, nei giorni scorsi sono spuntati anche due nuove ipotesi: il sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini e il primo cittadino di Santa Fiora, Federico Balocchi. Entrambi però sono sindaci in scadenza, nel 2024 si voterà sia a Castel del Piano che a Santa Fiora, condizione questa che in entrambi i casi avrebbe interrotto il mandato di presidente a pochi mesi dall’elezione, dopodichè si sarebbe dovuto fare tutto da capo. Alla fine è stato premiata l’esperienza del sindaco di Semproniano.

"Essere presidente dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Grossetana vuol dire sommare all’impegno di sindaco ulteriori preoccupazioni, impegni e fatiche – commenta Luciano Petrucci – detto questo rispetto lo statuto che regola l’ente e mi assumo la responsabilità di presidente".

Il sindaco di Semproniano ha però chiesto collaborazione. "Agli altri sindaci ho chiesto una forte collaborazione – conclude – infatti sto pensando di dare a ognuno delle deleghe ben precise. L’obiettivo è riuscire a migliorare l’attuale stato di salute". Le sfide dell’Unione sono molte, a partire dalla consolidamento di una collaborazione sempre più forte con l’altra Unione dei Comuni, quella del versante senese.

Nicola Ciuffoletti