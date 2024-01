Capodanno in piazza. Musica, canzoni, balli tanto divertimento e migliaia di persone

Migliaia di persone hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno in piazza Dante in una serata unica. Entusiasmo,voglia di ballare e di stare insieme per dare il benvenuto al 2024. Così, il GRande Show ha intrattenuto un pubblico variegato, pronto a scatenarsi dopo gli ultimi anni di restrizioni. Il palco si è acceso alle 21 con l’arrivo della giovane band "Revue" per poi lasciare il palco al gruppo di artisti di "Icons". Instancabili: con grinta e energia hanno intrattenuto per due ore. A condurre la serata Carlo Sestini, inappuntabile come sempre. Prima di mezzanotte pianza Dante e piazza Duomo erano invase da gente festante. Il conto alla rovescia scandito da Sestini insieme al sindaco Vivarelli Colonna, all’assessore Luca Agresti e al vicesindaco Bruno Ceccherini ha dato il la agli auguri in piazza. "Sono sicuro che sarà un anno meraviglioso – ha affermato entusiasta il primo cittadino nell’augurio ai cittadini – ognuno è artefice del proprio destino. I desideri si avverano se ci crediamo e se abbiamo una visione positiva". Fatti gli auguri, il palco è tutto per Andrea Mattei, il dj che ha fatto ballare tutta la piazza fino a tarda notte. Tutti scatenati sotto alla console, grandi e piccoli, felici per l’entrata nel nuovo anno con la playlist di Mattei. "Per il 2024 mi auguro tanta partecipazione da parte dei cittadini con l’impegno dei giovani negli eventi culturali – afferma Giuseppe Di Mauro –. Mi aspetto che la città promuova la pace. Viva la musica perché fa dimenticare le cose brutte. Primo proposito? Essere ottimista". "Mi aspetto di vivere altre esperienze come questa – dice Massimiliano Terranzani , organizzatore dell’evento – e tanti spettacoli in altre città. Mi auguro che questa festa sia l’inizio dellla felicità per tutto l’anno e di tanta musica". Presenti in piazza Carabinieri, Polizia, Finanza, Humanitas, Cri, Misericordia, Racchetta e Master Security.

Maria Vittoria Gaviano