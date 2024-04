Caos in un locale di Albinia. Infastidisce i clienti del bar. Preso e picchia un carabiniere

E’ stato arrestato ad Albinia con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Hamdi Marouf, 40 anni, di origine tunisina, aveva infatti prima dato in escandescenze in un bar e, poi, all’arrivo dei carabinieri, si è prima dato alla fuga utilizzando una bicicletta e quando è stato bloccato dai militari ha reagito aggredendoli con calci e pugni. E anche durante il trasferimento in caserma ha continuato a dare testate ai carabinieri e pure al vetro blindato dell’auto, tanto da causarsi ferite alla testa. I carabinieri hanno avvertito il 118 e l’uomo è stato trasferito in ospedale per essere medicato.

L’uomo domenica sera si trovava in un bar ad Albinia dove ha iniziato ad infastidire i clienti ed il titolare, che ha chiamato le Forze dell’ordine dopo che la situazione stava diventando insostenibile.

Quando l’uomo ha visto arrivare i carabinieri è scappato ma i militari lo hanno inseguito. Ma quando è stato raggiunto il tunisino ha affrontato i carabinieri sferrando un colpo al costato di un militare che è rimasto leggermente ferito.

L’aggressore è stato caricato in auto e portato in caserma dove ha continuato nel suo stato di agitazione.

Ieri pomeriggio durante l’udienza in tribunale per la convalida dell’arresto, davanti alla giudice Ludovica Monachesi, non ha risposto alle domande e si è limitato a dire che si vergognava per quello che aveva fatto.

L’uomo è stato processato e ha patteggiato una pena con il pm Massimiliano Tozzi di un anno e sei mesi di reclusione con la sospensione condizionale della. L’uomo era assistito dall’avvocata Susanna Bruni.