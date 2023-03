Caos Almirante Agresti scrive alla città "Adesso superiamo i blocchi ideologici"

"L’idea di intitolare alcune delle nostre vie cittadine alla Pacificazione nazionale, a Enrico Berlinguer e a Giorgio Almirante non rappresenta alcuna volontà di riscrivere la storia o di fornire letture o giudizi diversi rispetto a un periodo terribile come quello della guerra". Inizia così la lettera aperta di Luca Agresti, assessore alla cultura del Comune di Grosseto che cerca di smorzare le polemiche dopo il caos sulla proposta della Giunta di intitolare una strada all’ex fondatore del Movimento Sociale Italiano. "Non c’è dubbio che ciò che è stato e ciò che è successo sia evidente e ampiamente riportato nei libri di storia e di certo la nostra amministrazione non vorrebbe mai (e nemmeno potrebbe) raccontare una versione dei fatti alternativa o lontana dalla realtà e che solo il tempo contribuirà ad approfondire – aggiunge Agresti – La nostra volontà, quella che ci ha portato alla costituzione di via della Pacificazione nazionale e delle ramificazioni intitolate a Enrico Berlinguer e Giorgio Almirante, mira a un obiettivo diverso, volto al superamento di una chiusura o, per meglio dire, di un blocco ideologico che nell’arco di questi decenni ha caratterizzato la quotidianità della nostra preziosa democrazia. Per molto tempo, purtroppo, il nostro paese...