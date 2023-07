Cantieri, è polemica Pizzichi: "Tari in aumento" Giorgieri: "Solo falsità"

"Il noto project financing approvato pochi giorni fa dall’amministrazione comunale con cui una nota catena di supermercati si incaricherà di costruire i capannoni per i rioni e l’area adibita a cantieri comunali in cambio della realizzazione di un nuovo supermercato graverà, e non poco, anche sulle tasche dei cittadini follonichesi". Inizia così la disamina di Daniele Pizzichi, consigliere comunale della Lega. Secondo Pizzichi infatti "per far spazio al supermercato dovrà essere spostato anche il centro di raccolta dei rifiuti di via Amendola gestito da Sei Toscana. Il nuovo centro di raccolta da realizzare è previsto in zona industriale ed il costo di costruzione si aggira oltre il milione di euro. L’aspetto negativo? Il costo sarà addebitato direttamente nella bolletta Tari e sarà spalmato per un numero di anni da definire". Pizzichi prosegue: "Francamente non capisco perché si debba ulteriormente aumentare la bolletta della nettezza urbana per far spazio ad un nuovo supermercato – chiude – Se il costo per lo spostamento e la costruzione del nuovo centro di raccolta venisse addebitato in unica soluzione la Tari aumenterebbe di quasi il 14%". "Un dato irreale – replica l’assessore Miriam Giorgeri – Il consigliere, nella nota relativa al project financing legato alla realizzazione del supermercato Eurospin, parla infatti di un aumento della Tari del 14 per cento a carico della cittadinanza: non è vero. Con il progetto contenuto nella proposta di partenariato pubblico privato dal valore di oltre 15 milioni di euro e legato all’azienda Eurospin potranno essere realizzate alcune opere pubbliche da tempo attese, e senza oneri finanziari per l’Amministrazione comunale". "Pizzichi – spiega Giorgieri – diffonde un immotivato allarme sui costi dell’opera. L’aumento sarà irrisorio perchè spalmato come minimo in dieci anni". Giorgieri sottolinea poi l’importanza che ha per la città di Follonica un nuovo centro di raccolta, moderno ed efficiente. Un progetto che è stato approvato dall’Ato, ente che riunisce sindaci di varie realtà politiche: "Siamo convinti del valore del progetto presentato – conclude l’assessora – la cittadinanza non verrà assolutamente penalizzata, come afferma Pizzichi. Al contrario, la realizzazione dei nuovi cantieri porterà un giovamento per tutte e tutti".