"I cani hanno invaso le spiagge". Cresce la protesta sulla costa maremmana

Grosseto, 11 agosto 2024 – Ci sono di tutte le misure, ma soprattutto di media grandezza. Sono cani, che questa estate hanno letteralmente invaso la costa grossetana e dunque anche le spiagge del litorale. E la protesta proprio in questi giorni è salita di tono. Un gruppo di turisti (insieme a loro anche molti grossetani) hanno iniziato una protesta (che nei prossimi giorni dovrebbe anche concretizzarsi con una lettera da consegnare direttamente nelle mani del sindaco) per tutti questi animali che scorrazzano sulla spiaggia.

Con una particolarità , però: che quelle zone sarebbero interdette agli amici a quattro zampe. Le zone in questione sono quelle che vanno da Fiumara, fino alle Marze. Una zona in questo momento molto frequentata. E che avrebbe solo una piccola fetta di quella spiaggia dedicata ai cani. Ma quella piccola "Bau Beach" si è "allargata" in maniera discutibile. Praticamente i cani ormai sono dappertutto: a passeggio sulla battigia, sulla spiaggia a giocare insieme ai padroni. A correre spensierati anche non dovrebbero. "E’ praticamente impossibile passeggiare sulla spiaggia in quelle zone – ha detto uno dei portavoce della protesta – Ci sono cani, anche di grossa taglia che corrono liberi".

Qualche giorno fa ci sono stati dei problemi anche più seri perchè uno dei cani, un pastore tedesco, ha iniziato a correre dietro un paio di signore che stavano passeggiando proprio sulla battigia. "Come mai non vengono rispettate queste regole? - si chiede un altro – Ci sono le spiagge dedicate ai cani con le regole, ovvero il guinzaglio e la museruola. Non possiamo accettare che a Marina, appena finiscono gli stabilimenti, ci siano cani ovunque in spiaggia. Bisogna considerare che ci sono anche delle persone che hanno paura". Qualcuno ha pensato anche ad un esposto.