Campionato di giornalismo. La festa dei giovani cronisti

Diciassette scuole, centinaia di studenti, decine di insegnanti, trentaquattro pagine prima pensate, poi realizzate e infine pubblicate. Foto, disegni, didascalie e soprattutto tanto, tanto impegno, spesso ’rubando’ tempo anche a quello che avrebbe dovuto essere tempo libero e non invece dedicato agli impegni in qualche modo scolastici.

Ma se il progetto ’Campionato di giornalismo’ quest’anno ha festeggiato l’edizione numero 23 il segreto è proprio questo: è un progetto che alle scuole piace e che piace soprattutto ai ragazzi, pronti a calarsi nei panni di cronisti per scrive di argomenti di loro interesse. Bravi – anzi, bravissimi – anche quando c’è da affrontare temi per nulla semplici da maneggiare. Violenza di genere, diritti violati, rischio detivante da un eccessivo utilizzo dei social, Olocausto, inquinamento ambientale: nulla ha spaventato questo nostro ’esercito’ di giornalisti che hanno raccontato con la spontaneità della loro adolescenza anche le paure, i timori, le incertezze causate da un mondo che non sempre mostra orizzonti rassicuranti. E poi anche però anche la gioia di raccontare agli altri quanto sia bella una festa o una tradizione del luogo in cui vivono, quante belle emozioni hanno regalato una gita o un’esperienza sportiva, quante gustose ricette tradizionali esistono in Maremma e quali mestieri resistono nonostante le difficoltà che i cambiamenti sociali ed economici tentano di piazzare sulla loro strada.

Oggi, dalle 10, nella sala Eden, sulla Mura medicee cittadine, si celebra l’ultimo atto di questa edizione, come sempre riservata alla scuole medie. Organizzato dal nostro quotidiano, il progetto vive grazie anche al supporto delle Istituzioni e di aziende partner dell’iniziativa e stamani – insieme ai premi offerti da La Nazione – ci saranno anche quelli di quanti continuano a sostenere i giovani: Regione Toscana, Banca Tema, Conad, Confartigianato, Cna, Acquedotto del Fiora, Sei Toscana, Autorità idrica, Anbi Toscana, At, Cispel. E ci saranno soprattutto loro, gli studenti. I veri protagonisti che non smettono mai di stupire, capaci anzi di alzare continuamente il livello della qualità di ogni pagina realizzata. Succede così da 23 anni.